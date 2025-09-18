世界的なスター指揮者のティボ（バンジャマン・ラべルネ）は、突然白血病を宣告され、ドナーを探す中で、生き別れた弟のジミー（ピエール・ロタン）の存在を知り、彼の隠れた音楽的な才能にも気付く。兄弟でありながらも異なる運命を歩んできた2人。ティボはその不公平を正そうと、ジミーを応援することを決意する。運命の再会を果たした兄弟が、さまざまな音楽とともに未来へと歩き出す姿を描いた『ファンファーレ！ふたつの音