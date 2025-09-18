◆米大リーグナショナルズ４―９ブレーブス（１７日、米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）ナショナルズの小笠原慎之介投手が１７日（日本時間１８日）、本拠のブレーブス戦に３―６の９回に４番手で登板したが、１回５安打３失点を喫した。防御率は７・４１となった。前日には本拠のブレーブスとのダブルヘッダー第１試合で、３―６の９回に４番手で登板し、５試合ぶりに無失点をマークしていた小笠原。この日も３点を追