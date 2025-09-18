多用途電動モビリティを発売トヨタ自動車は9月15日より、さまざまなモビリティサービスに活用できるバッテリーEV『イーパレット（e-Palette）』の販売を開始した。【画像】トヨタのマルチ電動モビリティ『イーパレット』全15枚『イーパレット』は広い室内空間と開放的なデザインを活かし、移動手段としてだけではなく、移動型店舗やサービス空間など、1台のクルマを使ってさまざまなモビリティサービスに対応することが可能な設