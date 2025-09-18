◇ナ・リーグナショナルズ4―9ブレーブス（2025年9月17日ワシントンDC）ナショナルズの小笠原慎之介投手（27）が17日（日本時間18日）、本拠でのブレーブス戦に9回から4番手で登板。5安打を集中され、1回3失点だった。6―3の9回、先頭・プロファーを空振り三振に仕留めたが、オルソン、アクーニャ、ボールドウィンに3連打を浴び満塁のピンチを招くと、アルビーズの中犠飛で失点。なおも2死二、三塁からキム・ハソンに中