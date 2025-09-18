千葉県浦安市の東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ）で１７日、季節限定イベント「ディズニー・ハロウィーン」が始まった。１０月３１日まで。来場者は期間中、ディズニーキャラクターの仮装で入園できるなど、ハロウィーン気分を存分に感じることができる。東京ディズニーランドでは、昨年に続きディズニー映画の悪役が主役のパレードを実施する。６台のフロート（車）にマレフィセントやフック船長などが乗り込み、炎や煙を使っ