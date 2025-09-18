18日午前、県内では停電になっているところがあります。新潟市南区や西蒲区では午前3時半すぎから、一時、雷の影響で約200軒で停電したということです。東北電力ネットワークによりますと原因は調査中ということですが、午前7時50分現在で約1400軒で停電しているということです。・新潟市北区停電軒数：約50軒・新潟市中央区停電軒数：約200軒・新潟市江南区停電軒数：約300軒・長岡市停電軒数：約100軒・新発田市停電軒