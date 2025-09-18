私はハルカ（33）。小1の息子がいます。みなさんのまわりには、身内や他のママ友の悪口を言うママさんはいますか？常にいろいろな人の不満を言っている人に対しては「自分の悪口も言われているのだろうな」と警戒もしますが、ある程度仲良くなってくるとそういった話題になることが自然なことのように思ってしまうことも。子どもが同じ小学校で同学年のユリ（32）とママ友になり、しばらくたちました。私とユリも深い関係になり