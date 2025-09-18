＜ANAオープン事前情報◇17日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞1973年に行われた第1回大会を制したのは、ツアー通算94勝のジャンボこと尾崎将司。翌年には連覇を遂げて優勝は大会最多の7回。ジャンボが大好きな大会の一つである。94年には4日間トータル20アンダーを記録して最少ストローク/最多アンダーパーの記録も樹立。30年破られていない記録だが、昨年、岩崎亜久竜がジャンボに並ぶトータル20