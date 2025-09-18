＜ウォルマートNWアーカンソー選手権事前情報◇17日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞今週の米国女子ツアーは、年間2試合しかない3日間競技が現地時間19日（金）に開幕。17日は予選ラウンドの組み合わせが発表された。≪写真≫渋野と西郷の打点の位置はこんなに違った！日本勢は今季、米ツアーを主戦場にする13人全員が出場を予定。米ツアー初優勝となった2018年と、21年に大会2勝を挙げている畑岡奈紗は、