警察などによりますと、東名高速道路下り線は、9月18日午前4時45分頃に浜松市浜名区で大型トラックの車両火災があったため、三ケ日JCT～豊川ICが午前6時から通行止めとなっていましたが、午前8時15分に解除されました。 大型トラックを運転していた浜松市中央区の男性（32）に、けがはありませんでした。