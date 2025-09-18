＜Norton Next Generation Tournament最終日（一日競技）◇17日◇富士桜カントリー?楽部（山梨県）◇6193ヤード・パー72＞プロを目指す現役大学生が、今週の『マイナビネクストヒロインゴルフツアー』に初出場した。東北福祉大2年生の19歳・西山知里（にしやま・ちり）は、地元・山梨の難コースで精いっぱいのプレーを続けた。【写真】ネクヒロOGの“アオカナ”に髪をほどいてもらいました実家はコースから車で1時間ほどの甲府市