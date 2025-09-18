アメリカのFRB（＝連邦準備制度理事会）は、政策金利を0.25％引き下げると決定しました。利下げは6会合ぶりとなります。【映像】米FRB 政策金利0.25％引き下げアメリカで雇用の減速が一段と鮮明になる中、FRBは0.25％の利下げで、景気を下支えします。そして、市場が注目していた今後の利下げについては、年内残り2回の会合でも追加利下げの見通しを示しました。一方で今回、もう一つの焦点となったのが、大幅な利下げを求め