アメリカのトランプ大統領は、異例となる2度目の国賓としてイギリスを訪問し、チャールズ国王夫妻らとの歓迎行事に臨みました。【映像】デモの様子「国王がトランプ氏を国賓として招いてくれたことに感謝します。英米の関係は防衛や経済、そしてウクライナ戦争での対応においてより強固なものになります」（トランプ支持者）トランプ大統領は17日、ロンドン近郊のウィンザー城を訪れ、チャールズ国王夫妻らとの歓迎式典などに