お笑いトリオ「3時のヒロイン」のゆめっち（30）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演し、理想の男性を明かした。理想の男性は？と聞かれたゆめっちは「理想の男性はウルフ・アロンさんですね」と新日本プロレスへの入団を発表した21年東京五輪柔道男子100キロ級金メダルのウルフ・アロンだと語ったもの。「まず見た目がめっちゃタイプだったんですけど、番組で共演した時に、お料理を振る