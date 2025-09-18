荷物を玄関先に届ける「置き配」の利用を進めるため、国土交通省は配達員がマンションのオートロックを一時的に解錠できる仕組みを支援する方針を示しました。【映像】配達員がオートロック解除 「置き配」促進で国交省支援へ現在、全国2万棟以上のマンションには、配達員が荷物の伝票番号などを入力すれば、オートロックを解錠できるシステムが導入されています。しかし、大手宅配業者の利用に限定されていることや、業者に