カナダのプリンスエドワード島の食品を促進するイベントが都内で開かれました。トランプ関税の影響が広がる中、新たな市場開拓を目指しています。カナダ大使館で17日、『赤毛のアン』の舞台として知られるプリンスエドワード島の食品を紹介するイベントが開かれました。会場にはロブスターやサーモンなどの海産物や、ポテトやブルーベリーといった名産品が並びました。「アメリカとの貿易は信頼できなくなっている。だからこそ