首都高速でトラックが乗用車に追突し6人が死傷した事故の裁判で、検察側はトラック運転手の男に懲役8年を求刑しました。【映像】連行される容疑者降簱紗京被告（29）は去年5月、埼玉県の首都高速・美女木ジャンクション付近をトラックで走行中、乗用車に追突し3人を死亡させ3人にけがをさせた罪などに問われています。17日の論告で検察側は、反省の色が見えないなどとして懲役8年を求刑しました。最後に降簱被