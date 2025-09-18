ミュージシャンのＤＡＩＧＯ（４７）が、１２月１２日公開の映画「きかんしゃトーマスサンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行」で、サンタクロース役の声優を務めることが１７日、分かった。同シリーズの声優を務めるのは９年ぶりとあって「まさにＫＴＵ、９年ぶりのトーマス、うれしい！」とオファーを喜んだＤＡＩＧＯ。「９年がたち、上の子が５歳、下の子が１歳というタイミングで、またトーマスの新作に出演できるの