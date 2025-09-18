国賓としてイギリスを訪問しているアメリカのトランプ大統領は17日、チャールズ国王主催の晩餐会に出席した。晩餐会には、国王夫妻のほか、ウィリアム皇太子夫妻やアップルのティム・クックCEOも出席し、国王とトランプ氏がそれぞれスピーチした。スピーチでトランプ氏は「2度目の国賓訪問は私の人生において最も光栄な瞬間のひとつだ」「アメリカとイギリスの絆はかけがえのないものであり、永遠であり、壊れることはない」と述べ