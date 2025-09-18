デル・テクノロジーズは9月17日、「オータム セール」と「四半期決算セール」を同時に開始した。10月7日からはさらに並行して「PCアップグレードセール」も実施される。デル、「オータムセール / 四半期決算セール」を一挙開催！ 10月7日からは「PCアップグレードセール」もパソコン、モニター、ゲーミング製品、周辺機器、サーバーなど最新製品から定番モデルまで幅広い製品にセール価格を適用する施策。最大10,000円分の豪華特典