ロバーツ監督（c）SANKEI ＜2025年9月16日（日本時間17日）ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地フィリーズ戦で救援陣が崩れ6対9の逆転負け。 5回無安打無失点の快投と50号本塁打を放った大谷翔平投手（31）の活躍も実らなかった。試合後、ロバーツ監督が会見に応じた。 ロバーツ監督