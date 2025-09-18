日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2960（+9.5+0.32%） ホンダ1672（+15+0.91%） 三菱ＵＦＪ2293（+13.5+0.59%） みずほＦＧ4822（+46+0.96%） 三井住友ＦＧ4070（+19+0.47%） 東京海上6413（+21+0.33%） ＮＴＴ161（0.00.00%） ＫＤＤＩ2517（+2+0.08%） ソフトバンク230（+0.2+0.09%） 伊藤忠8534（+12+0.14%）