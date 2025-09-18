◆プロレスリング・ノア「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ２０２５」（１７日、エディオンアリーナ大阪第２競技場）観衆７０５プロレスリング・ノアは１７日、エディオンアリーナ大阪第２競技場で秋の最強戦士決定戦「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ２０２５」を開催した。Ｂブロック公式戦でＧＨＣナショナル王者のガレノが勝ち点１０で首位を独走するジャック・モリスと対戦。試合は、１３分５０秒、両者リングアウトの痛み分けで・モリス