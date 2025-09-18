アーティスト兼タレントの手越祐也（３７）が、再び存在感を見せている。８月には東京・京王アリーナＴＯＫＹＯで行われたｅスポーツ大会「ＶＡＬＯＲＡＮＴＣｈａｌｌｅｎｇｅｒｓＪａｐａｎ２０２５ＳｅａｓｏｎＦｉｎａｌｓ」では公式スペシャルサポーターとして登場し、会場を盛り上げた。さらに１０月スタートの日本テレビ系ドラマ「ぼくたちん家」（日曜、後１０・３０）にも出演。地上波でも完全復活を果たした