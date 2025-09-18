ノルウェー大使館 水産部は、2025年9月19日から21日の3日間限定で、フードイベント「ノルウェーシーフードフェス2025」を東京ソラマチで開催します。寿司や炭火焼きメニューを無料配布って太っ腹...東京ソラマチのスカイアリーナに様々なジャンルの人気店11店舗が集い、ノルウェーサーモンやノルウェーサバを使った限定メニューを販売します。また、80年代にノルウェーが先進的な養殖技術により世界で初めて実現したという、"生で