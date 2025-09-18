○経済統計・イベントなど ０８：５０日・機械受注 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０豪・失業率 １０：３０豪・新規雇用者数 １７：００ユーロ・経常収支 １８：００ユーロ・建設支出 ２０：００英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表 ２０：００英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨 ２１：３０米・新規失業保険申請件数 ２１：３０米・失業保険継続