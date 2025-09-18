１８日の東京株式市場は強弱観が対立するなかも下値では根強い買いが観測され、日経平均株価は前日終値近辺で売り買いを交錯させる展開か。前日の欧州株市場では主要国の株価が高安まちまちとなり、独ＤＡＸは小幅ながら反発したが、仏ＣＡＣ４０は続落し上値の重さが意識された。米国でのビッグイベント、ＦＯＭＣの結果発表とパウエルＦＲＢ議長の記者会見の内容を見極めたいとの雰囲気が漂うなか、ポジション調整の売りが観測