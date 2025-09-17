歯科治療で用いられる「セラミック」「ジルコニア」、強度や寿命など素材の特徴や違いをご存じですか？ それぞれの違いを比較しながら、「ウィズ歯科クリニック」の伊藤先生に解説していただきました。 監修歯科医師：佐藤 啓（医療法人社団オハナ会ウィズ歯科クリニック） 医療法人社団オハナ会ウィズ歯科クリニック院長。日本大学歯学部卒業。日本大学松戸歯学部臨床研修修了。日本顎咬合学会、日本補綴歯科学会所属。厚生