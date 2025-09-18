誰にも看取られず、自宅で亡くなる「孤独死」。高齢化や核家族化が進むなか、その件数は年々増加の一途をたどっている。ときに「かわいそう」と語られがちな最期だが、本当にそうなのだろうか。法医学者として現場のリアルを見つめてきた高木徹也氏が “ひとりで死ぬ”ことについて考察する。※本稿は、高木徹也『こんなことで、死にたくなかった 法医学者だけが知っている高齢者の「意外な死因」』（三笠書房）の一部を抜粋・編集