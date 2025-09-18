名古屋市瑞穂区で17日午後、信号無視をしてパトカーから逃走していた2人乗りのバイクが乗用車と衝突し、運転していた18歳の男子高校生が逮捕されました。警察によりますと、瑞穂区豆田町5丁目で17日午後3時半過ぎ、2人乗りのバイクが信号を無視したのをパトカーが見つけ、停止を求めました。しかしバイクはそのまま逃走したうえ、およそ400m離れた豆田町3丁目の交差点でも信号を無視し、右折してきた乗用車と衝