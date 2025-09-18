札幌・豊平警察署は2025年9月18日、傷害の疑いで札幌市豊平区の無職の女（25）を緊急逮捕しました。女は9月17日午前2時ごろ、自宅で、交際相手の宮城県に住む専門学校生の男性（20）の左腕を刃物で刺してけがをさせた疑いです。警察によりますと、詳しい刃物の形態などは捜査中で、男性は軽傷で命に別条はありません。17日午後1時すぎ、男性は近くの店舗に逃げ込んで、電話を借りて「彼女に刃物で腕を刺された」と110番通報しまし