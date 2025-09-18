中国のSNS・小紅書（RED）に「日本はどうした？旅行体験がひどすぎる」との投稿があり、反響が寄せられている。投稿者は「（店や商品の）ハズレ率は70％だ」「日本から帰ってきたが、旅行体験はどんどん悪化している。どうしても不満を吐き出さずにはいられない」とし、まず宿泊施設について「笑顔なし、お辞儀なし、跪きなし、見送りもなし。中国人スタッフもいたのにフロント係は対応が冷たく、低層で景色の悪い部屋を割り当てら