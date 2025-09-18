18日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝146円84銭前後と、前日午後5時時点に比べ18銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝173円55銭前後と11銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース