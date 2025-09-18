女子ゴルフの「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」の前夜祭が17日、名古屋で開かれました。前夜祭には、選手や関係者などおよそ200人が出席。地元・豊川市出身のルーキーで、今季初優勝を上げた入谷響選手が意気込みを語りました。入谷響選手：「地元開催というのもあって、地元から沢山の方が応援に来てくださるので、期待に応えられるよう頑張りたい」18日に行われるプロアマトーナメントの組み