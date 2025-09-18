大好きな人と過ごした思い出は、ずっと心に残り続ける宝物になります。認知症になった筆者の祖母は、孫の顔や名前を忘れてしまいましたが……今回は筆者が祖母の施設に面会に行った時の出来事です。 大好きな祖母 私の母方の祖母は、85歳を迎えた辺りから認知症の症状が見られ、そこから緩やかに進行、数年後には自分の子供たちのことも分からない状態になりました。 そんな時期に施設への入所も決まり、結婚前の私は折を見て