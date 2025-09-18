緑の中のファミリーランドむさしの村(埼玉県加須市)は、2025年9月20日(土)から10月31日(金)(水曜日は休園日)の期間、秋のお出かけシーズンを盛り上げるため「むさしの村deハロウィン」としてハロウィンイベントを開催する。期間中は小学生までの子ども限定で全身仮装で来園するとオリジナルシール＋お菓子すくい取りをプレゼント。やぎさんうさぎさんのハロウィンふれあい体験、レンタル仮装フォトスポットやハロウィンフォトスポ