虎のセットアッパーに成長した及川（神）。ここまでセ最多の62試合に登板し、6勝3敗1セーブ、42ホールド、防御率0・91の好成績で2年ぶりのリーグ優勝に貢献した。8月13日の広島戦からは14試合連続ホールドを継続中。セの連続試合ホールドの記録を見ると、05年藤川球児（神）の17試合がトップで、2位は11年浅尾拓也（中）と23年島内颯太郎（広）の15試合。及川はあと1試合続けるとセ2位タイに浮上し、リーグ記録にも残り2試合に