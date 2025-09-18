気象台は、午前7時56分に、洪水警報を加茂市、田上町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】新潟県・加茂市、田上町に発表 18日07:56時点下越では、18日昼前まで土砂災害に警戒してください。下越、中越では、18日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・土砂災害・浸水18日昼前にかけて警戒1時間最大雨量40mm□洪水警報18日昼前にかけて警戒