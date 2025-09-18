◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)5日目を迎えた陸上・世界選手権は、17日に男子200m予選が行われ、最終組に登場した鵜澤飛羽選手が20秒39で3位に入り、着順での準決勝進出を決めました。“オタク”を公言している鵜澤選手は、名前をコールされると、NARUTOのポーズを披露。前日の男子110mハードルで5位入賞を果たした、同じJAL所属の村竹ラシッド選手から、「『おまえもやれ』と言われた」と、明かしました。この日