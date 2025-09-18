気象台は、午前7時50分に、大雨警報（浸水害）を高岡市、氷見市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・高岡市、氷見市に発表 18日07:50時点西部では、18日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高岡市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水18日昼前にかけて警戒1時間最大雨量40mm■氷見市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水18日昼前にかけて警戒1時間最大雨量