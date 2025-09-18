晩餐会で英チャールズ国王とキャサリン妃の間に立ち、スピーチを行うトランプ米大統領/Yui Mok/Pool/Reuters（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は１７日夜、英ウィンザー城で開かれた公式晩餐（ばんさん）会に出席し、異例となる２度目の国賓としての訪英について「生涯で最高の栄誉の一つ」と強調した。また米国と英国の歴史的な関係の密接さを称賛した。ウィンザー城のダイニングホールで英チャールズ国王の隣に立ったトランプ氏は