きょう18日(19:00〜)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』2時間SPでは、「ゴチになります!26」に伊野尾慧(Hey! Say! JUMP)と桜田ひよりが出演する。(左から)伊野尾慧、桜田ひより2016年以来9年ぶりのゴチ登場となる伊野尾は、前回2位の好成績。「まっすー(増田貴久)には負けたくない!」と先輩に対抗心を燃やす。そして「センセーショナルだった」と言う増田の思い出話を語ると、本人は「もうちょっ