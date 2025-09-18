歌手でタレント・あのが16日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。お笑いコンビ・レインボーの「キングオブコント2025」決勝進出を祝福した。あの○あの「体調気を付けてほしい」「超体弱いから」と心配“日本一のコント師”を決める同大会。今年は過去最多となる3,449組がエントリーし、レインボーやトム・ブラウン、ロングコートダディら10組が決勝進出を決めた。