SixTONESの松村北斗（30歳）が、9月18日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“忘れられない旅行”について語った。17日に都内で行われた実写映画「秒速5センチメートル」（10月10日公開）の完成披露試写会に登壇した松村と高畑充希が、番組のインタビューに対応。主人公の“人生の旅”が描かれていることにちなみ、人生において思い出に残っている旅行について質問を受ける。これに松村は「今年、親友