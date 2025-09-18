人間はネコの写真を見ればすぐに「これはネコだ」とわかりますが、コンピューターにとって異なる背景やアングルで撮影されたネコの本質的な特徴を認識し、「これはネコだ」と判断することは簡単ではありません。昨今のコンピューターは、生物の学習メカニズムを模倣したニューラルネットワークを活用してネコを識別しているとのことで、科学系メディアのQuanta Magazineがニューラルネットワークの仕組みについて解説しました。How