ヨコハマハンドメイドマルシェ実行委員会は、2025年11月1日(土)・2日(日)の2日間、全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を自由に販売・展示するイベント「ヨコハマハンドメイドマルシェ秋」をパシフィコ横浜(神奈川県横浜市)にて開催します。 ヨコハマハンドメイドマルシェ秋 内容… 全国の作家による手づくり作品や食品の展示・販売・体験教室等日時… 2025年11月1日(土)・2日(日) 11:0