お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の関太（46）が17日に放送された日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。3歳の息子にイジられる瞬間を明かした。この日はパパ芸人が集合し「パパはつらいよ大賞」を展開。家族や子育ての悲喜こもごもを語った。「仕事している姿を見て…」というトークテーマで、関は3歳の息子に「たまに一緒の時間に自分が出てる番組を見せるんですけど、まぁ笑わない」と一