気象庁18日午前5時53分ごろ、鹿児島県十島村で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さはごく浅い。地震の規模はマグニチュード（M）2.8と推定される。各地の震度は次の通り。震度3＝諏訪之瀬島（鹿児島）