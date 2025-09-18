今月発表され、世界的に話題を呼んだadidasとストリートブランド『BAPE®』による限定コラボコレクション。特にサッカースパイクは、日本代表MF久保建英が着用したことでその大胆なルックスが世間を賑せた。久保が履いているのは、スピード重視モデルの『F50』。一方、ゴールにフォーカスした最新モデル『プレデター』を着用するのは、バルセロナのブラジル代表FWラフィーニャだ。先日の代表戦でセレソンの10番を背負った28歳