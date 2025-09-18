17日、ロンドン郊外ウィンザー城での晩さん会であいさつするチャールズ英国王（右）と、トランプ米大統領（前列中央）ら（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英国を国賓訪問中のトランプ米大統領を歓迎する晩さん会が17日、ロンドン郊外のウィンザー城で開かれた。主催したチャールズ国王は、ウクライナ侵攻を続けるロシアのプーチン大統領を念頭に「独裁者が再び欧州の脅威となる中、私たちと同盟国はさらなる侵略を抑止し、平和